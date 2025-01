Tuttosport: "Milan, Walker vale... per tre. E libera Theo"

vedi letture

"Milan, Walker vale... per tre. E libera Theo": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che mancano solo gli ultimissimi dettagli contro il Manchester City e poi il giocatore inglese potrà volare a Milano per visite mediche e firma (pronto un contratto fino al 2027). Oltre che per la sua esperienza, leadership e mentalità vincente, il difensore piace molto anche per la sua duttilità visto che può giocare da terzino, da centrale e anche da "braccetto" in una difesa a tre. Con lui a destra che resta più bloccato, Theo Hernandez a sinistra può pensare più ad attaccare che a difendere.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3