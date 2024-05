Tuttosport - Milan, Zirkzee primo obiettivo per l'attacco. Ma occhio anche a David del Lille

Joshua Zirkzee del Bologna è il primo obiettivo del Milan che in estate farà un grande investimento in attacco. La concorrenza è tanta e per questo il club di via Aldo Rossi dovrà muoversi in fretta per anticipare tutti, in particolare alcune società di Premier League. La clausola da 40 milioni di euro è piuttosto allettante, ma occhio alle commissioni del suo agente Kia Joorabchian. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Oltre a Zirkzee, un altro nome che potrebbe diventare molto caldo per il Milan è quello di Jonathan David, centravanti del Lille che i rossoneri seguono da parecchio tempo. A Milanello, il canadese potrebbe ritrovare Paulo Fonseca, futuro tecnico milanista con cui in questa stagione in Francia ha segnato 26 gol in 47 partite ufficiali.