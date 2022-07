Tuttosport - Milan-Ziyech: i rossoneri trattano la formula con il Chelsea

MilanNews.it

E' molto caldo il nome di Hakim Ziyech per il Milan che punta forte su di lui per rinforzare la sua fascia destra offensiva. Come spiega questa mattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi è in trattativa con il Chelsea per trovare l'accordo sulla formula: gli inglesi vorrebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre i rossoneri preferirebbero un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.