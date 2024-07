Tuttosport: "Morata sì: prima c’è la finale, poi sarà Milan"

vedi letture

"Morata sì: prima c’è la finale, poi sarà Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che l'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, è pronto a tornare in Italia, stavolta non alla Juventus, ma al Milan. Domani sera il capitano spagnolo sarà impegnato nella finale dell'Europeo, poi potrà dire il suo sì definitivo alla proposta milanista.

Ma i colpi in entrata del Diavolo in attacco potrebbero non fermarsi a Morata: i rossoneri potrebbero prendere infatti anche un altro attaccante e negli ultimi giorni è tornata viva la pista che porta a Tammy Abraham, attaccante inglese in uscita dalla Roma. I giallorossi puntano alla cessione a titolo definitivo.