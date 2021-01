Tuttosport: "Napoli, visto? Milan-Juve si gioca"

"Napoli, visto? Milan-Juve si gioca": titola così questa mattina Tuttosport che fa riferimento alla nota decisione di qualche settimana fa del club azzurro di non partire per Torino per la sfida contro i bianconeri. Nonostante ci siano due positivi al Covid (Alex Sandro e Cuadrado), la squadra di Pirlo si presenterà questa sera regolarmente a San Siro per giocare la partita contro i rossoneri.