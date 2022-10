Tuttosport: "Non c'è Milan senza Leao. Assist, gol e genio: tesoro di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Non c'è Milan senza Leao. Assist, gol e genio: tesoro di Pioli". Il portoghese ha iniziato alla grande la stagione e ha trascinato il Diavolo in questo inizio di campionato con 4 gol e 4 assist. Anche a Empoli l'ex Lille è entrato in tutte le azioni decisive. In via Aldo Rossi devono ora accelerare sul rinnovo di contratto e blindarlo il prima possibile.