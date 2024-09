Tuttosport nostalgico: "Milan, c'era una volta la squadra dello scudetto"

Nostalgia portami via. Del Milan scudettato gli unici superstiti sono Maignan e Tomori, anche perché Theo Hernandez e Rafael Leao fanno discutere dopo l'atteggiamento dell'Olimpico contro la Lazio, Ismael Bennacer non è più al centro del progetto tecnico rossonero, mentre Calabria, capitano di questa squadra, e vice di quella campione d'Italia nel maggio 2022, è messo in discussione dalla concorrenza di Emerson Royal.

Insomma, di quel blocco vincente ne sono rimasti abbastanza, 6, a differenza ad esempio dell'Inter campione d'Italia del 2021 che ne ha mantenuti in rosa 4, eppure di questi solo Maignan e Tomori sono fuori da ogni forma di discussione, scrive Tuttosport.

Le proprietà milaniste, continua il quotidiano, hanno sempre ostentato una situazione di bilancio favore, eppure "quel blocco vincente è stato progressivamente smantellato. Kalulu e Tonali sono stati ceduti, Kessie è andato via a parametro zero, Saelemaekers continua a essere mandato in prestito, Brahim Diaz non è stato riscattato nonostante ci fossero ottime possibilità di farlo a condizioni favorevoli [...].". Per non parlare di alcune scelte che stridono con l'esigenza principale manifestata nel corso dell'estate da Paulo Fonseca, ovvero quella di trovare equilibrio per cercare quanto meno di blindare la difesa. Sotto questo punto di vista non si spiega la cessione alla Roma di Saelemaekers, calciatore in più occasioni elogiato dal portoghese che sarebbe potuto tornare più che utile nel corso di questa stagione.

Dunque, conclude Tuttosport, in questo Milan resta "il quartetto intoccabile Maignan, Tomori, Hernandez e Leao. Ma la frattura visiva dell’Olimpico ha fatto sentire qualche scricchiolio anche qua. Inoltre solo Leao ha rinnovato il contratto a lunga scadenza (2028), di fatto ultimo atto della coppia Maldini-Massara pochi giorni prima del licenziamento. Maignan e Hernandez sono fermi al 2026, Tomori ha un anno in più. Anche le firme delle colonne dello scudetto 2022 si sono inceppate".