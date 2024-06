Tuttosport: "Nuovo 'equilibratore' Milan: Trindade sfida Fofana"

"Nuovo 'equilibratore' Milan: Trindade sfida Fofana": titola così questa mattina Tuttosport in merito ai movimenti di mercato del Diavolo che è alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. Il nome nuovo emerso nelle ultime ore è quello di André Trindade, mediano classe 2001 della Fluminense che detiene il record di palloni recuperati. Il suo costo è di almeno 25 milioni di euro.

Per questa zona di campo, restano vive anche altre piste: il Milan continua infatti a seguire anche Youssouf Fofana, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza tra un anno con il Monaco, e Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord con cui i contatti sono proseguiti anche nelle ultime settimane.