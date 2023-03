Tuttosport - Nuovo stadio: il Milan ha bisogno di almeno una settimana in più per trattare l’area La Maura

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan ha messo in cima alle sue preferenze l'area dell'Ippodromo La Maura per costruire il suo nuovo stadio: il club di via Aldo Rossi aveva chiesto tre settimane di tempo al sindaco Sala e all'Inter (sono scadute ieri), ma avrà bisogno di almeno una settimana in più per trattare quest'area.