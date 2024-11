Tuttosport: "Ora mai più senza il Leao del Bernabeu"

vedi letture

Quella del Bernabeu potrebbe essere stata la notte della svolta non solo del Milan, ma anche quella di Rafael Leao. Il portoghese è passato dall'essere il giocatore indolente che faticava a rientrare in difesa, a quello della serata di Madrid dove è riuscito a dosare al meglio le sue forze aiutando la squadra su ogni fronte, anche difensivo per l'appunto.

Qualcosa in Rafael Leao sarà scattato, quasi come se avesse fatto un passo indietro andando incontro alle richieste di Paulo Fonseca, cosa che fino ad oggi non era successa. Certo, giocare contro il Real Madrid, in uno stadio contro il Bernabeu, in Champions League, ti porta ad avere stimoli completamente diversi, e starà qui la grandezza e la bravura del portoghese nel mantenere fermo il piede sull'acceleratore e continuare su questa strada, perché come scritto questa mattina da Tuttosport: "Ora mai più senza il Leao del Bernabeu".