Tuttosport - Paquetà, il Lione è interessato ma non ha ancora formulato un'offerta

Tra i principali candidati a lasciare il Milan in questa sessione di mercato, senza dubbio, figura il nome di Lucas Paquetà. Il brasiliano, sin qui, non ha convinto Stefano Pioli e il club rossonero che lo ha messo ufficiosamente sul mercato. Per evitare una minusvalenza, il Milan dovrebbe incassare una cifra vicina ai 22-23 milioni di euro che, difatti, è la richiesta della dirigenza rossonera per il fantasista brasiliano. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club maggiormente interessato al brasiliano è il Lione del connazionale Juninho, ds del club francese. La squadra transalpina non ha ancora formulato un'offerta ufficiale ma potrebbe presto farlo.