Tuttosport: "Per Donnarumma spunta un'idea: rinnovo annuale"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in merito alla questione del rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan: "Per Donnarumma spunta un'idea: rinnovo annuale". La parti sono in continuo contatto, ma per ora una svolta reale e concreta non c'è ancora stata. Manca l'accordo sia sull'ingaggio che sulla durata del contratto. Nelle ultime ore, intanto, è spuntata una nuova idea: rinnovo annuale e in pratica ogni discorso rinviato tra un anno.