Tuttosport: "Per il Liverpool pubblico tiepido: ancora in vendita ben 19mila biglietti"

Il Milan si ritrova nella condizione di non poter più sbagliare, perché due punti in tre giornate di campionato sono troppo pochi per una squadra che dovrebbe lottare per lo Scudetto. C'è dunque bisogno di una svolta, pretesa non solo da Gerry Cardinale, che sarà presente domani sera a San Siro in occasione della partita contro il Venezia, ma anche e soprattutto dai tifosi, che a differenza delle altre volte stanno vivendo leggermente peggio questo momento di crisi della squadra.

Scrive l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, che il malcontento fra i tifosi milanisti esiste, tira addirittura aria di contestazione, ed il numero dei biglietti invenduti per una partita di cartello come quella contro il Liverpool, all'esordio in Champions League, lo conferma. Il quotidiano parla infatti di addirittura 19mila tagliandi invenduti per il momento, numeri clamorosi per un club che è abituato, da 3 anni a questa parte, ad avere San Siro praticamente sempre sold out, in qualsiasi tipo di occasione.