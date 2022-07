Tuttosport: "Per Renato Sanches al Milan resta ancora aperto uno spiraglio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per Renato Sanches al Milan resta ancora aperto uno spiraglio" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. C'è ancora attesa in casa Milan per gli sviluppi in merito alla situazione legata a Renato Sanches. Il centrocampista è partito in ritiro con il Lille, il PSG non ha ancora effettuato un rilancio e i rossoneri continuano ad attendere. "Se nei prossimi giorni non dovesse arrivare una nuova proposta, allora il giocatore riaprirebbe con interesse al Milan che, dal canto suo, non ha mai ritirato la sua offerta al Lille per il cartellino di Renato Sanches" scrive il quotidiano.