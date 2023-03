MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli in ansia per Ibra: oggi controlli". Nelle prossime ore, il centravanti svedese si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capre l'entità del problema fisico che ha subito mentre era in nazionale e che non gli ha permesso di scendere in campo in Svezia-Azerbaigian.