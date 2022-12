Tuttosport: "Pioli sembra Guardiola. Un 9 atipico per il Milan"

MilanNews.it

"Pioli sembra Guardiola. Un 9 atipico per il Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, visto i problemi in attacco del Diavolo (Origi e Ibrahimovic infortunati, Giroud reduce da un Mondiale faticoso), il tecnico rossonero sta pensando di schierare contro la Salernitana Ante Rebic come falso centravanti. Non è escluso, magari a partita in corso, l'inserimento in quella posizione anche di Charles De Ketelaere.