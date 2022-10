Tuttosport: "Pioli, un maxi Milan per l'ultimo rush"

MilanNews.it

"Pioli, un maxi Milan per l'ultimo rush": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono attesi da ben sette partite tra il 22 ottobre e il 13 novembre. Per questo tour de force, il tecnico milanista ha bisogno di più giocatori possibili da far ruotare. Nelle prossime settimane, troveranno qundi più spazio tutti, compresi i nuovi acquisti estivi che finora hanno giocato poco.