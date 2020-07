Tuttosport - Più che un ingaggio importante, Ibra vuole essere titolare

Ieri Ibrahimovic è volato a Montecarlo (in compagnia di Donnarumma) per fare il punto della situazione con Raiola prima di iniziare la trattativa con il Milan per il rinnovo. Zlatan ci tiene ai rossoneri, a Milanello si sente a casa ed è felice del fatto che ci sarà ancora Pioli alla guida della squadra. Lo svedese, però, come riporta Tuttosport, più che un ingaggio importante, vuole un ruolo da protagonista, non solo di leader carismatico, ma di centravanti titolare. Pioli è pronto a darglielo.