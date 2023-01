Tuttosport polemico in prima pagina: "Juve a -15: ingiustizia è fatta"

MilanNews.it

La prima pagina di Tuttosport, giornale piemontese vicino alle cose di Juventus e Torino, ha commentato stamattina in prima pagina la decisione della Corte d'Appello di infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus nel campionato in corso a causa dell'inchiesta sulle plusvalenze. Il titolo a tutta pagina recita: "Roba da matti". Nell'occhiello si legge: "Juve a -15: ingiustizia è fatta". Polemica per una decisione che catapulta adesso i bianconeri a 22 punti in decima posizione. Il club avrà 30 giorni per presentare ricorso.