Tuttosport: "Preoccupazione per Florenzi. Derby: Rebic e Origi sperano"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Preoccupazione per Florenzi. Derby: Rebic e Origi sperano". Le parole di Pioli dopo la sfida di ieri contro il Sassuolo ("Sembra un infortunio muscolare abbastanza grave") fanno pensare che lo stop del terzino destro rossonero possa essere piuttosto lungo (di sicuro non rientrerà prima della sosta per le nazionali di fine settembre). In vista del derby di sabato, invece, il tecnico milanista spera di reucperare Rebic e Origi, due giocatori che avrebbero fatto molto comodo anche ieri contro i neroverdi.