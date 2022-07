MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, il PSG non ha ancora effettuato nessun rilancio per Renato Sanches, obiettivo numero uno del centrocampo rossonero. Se nei prossimi giorni dovesse confermarsi questo trend, il portoghese riaprirebbe la pista che porterebbe al Milan, che cerca il giocatore da gennaio.