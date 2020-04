Tuttosport - Psg pronto a offrire 50 milioni per Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a spendere 50 milioni di euro per Theo Hernandez. Il club parigino è alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina, un giocatore in grado di sostituire Kurzawa, e starebbe puntando con decisione sull’esterno del Milan. Adesso la palla passa nei piedi di Theo, che può decidere di restare o di accettare la corte del Psg. In quel caso - scrive Tuttosport - la società milanista, oltre alla parte cash, potrebbe chiedere anche una contropartita tecnica. Come il 23enne Diallo, difensore centrale di professione ma in grado di agire anche sulla fascia sinistra.