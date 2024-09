Tuttosport questa mattina in apertura: "Diavoli Reds, caos Milan"

vedi letture

Il gol di Pulisic ha illuso ieri sera i quasi 60mila presenti a San Siro. Aperte le marcature dopo neanche tre minuti, i tifosi si aspettavano un Milan ordinato, concentrato, in grado di gestire il vantaggio ed aspettare i momenti di debolezza del Liverpool per cercare quantomeno di affondare nuovamente il colpo, ma dal quindicesimo minuto in poi la formazione di Paulo Fonseca si è sfaldata non riuscendo più a risalire la china, finendo in balia dei Reds.

Prestazione dunque deludente quella del Diavolo, l'ennesima di questa stagione, che ha portato Tuttosport a titolare questa mattina in prima pagina "Diavoli Reds, caso Milan", collegandosi alla forte e rumorosa contestazione che la Curva Sud Milano ha iniziato contro la squadra a pochi minuti dalla fine della partita.