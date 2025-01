Tuttosport racconta Conceiçao: "Mago Sergio. Così ti rifaccio il Milan in 6 giorni"

vedi letture

L'ultima settimana del Milan è un qualcosa che se te lo raccontassero faticheresti a crederci, una settimana da film. Da lunedì 30 dicembre a lunedì 6 gennaio, l'universo rossonero è stato capovolto. Il merito va dato principalmente a chi si è seduto in panchina nel post Fonseca, ovvero il connazionale portoghese Sergio Conceicao che ha fatto breccia nel cuore dei giocatori rossoneri e anche dei tifosi in men che non si dica. Una squadra che ha cambiato testa in pochi giorni e che è stata in grado di vincere la Supercoppa battendo in rimonta Juventus e Inter.

Tuttosport oggi prova a raccontare l'ultima settimana del Diavolo e titola così: "Mago Sergio. Così ti rifaccio il Milan in 6 giorni". Nell'occhiello viene scritto: "Dalle 'montagne russe' di Fonseca alle vette di Conceicao rimettendo al centro del progetto chi aveva ormai un piede fuori da Milanello". E poi nel sottotitolo vengono citati un paio dei calciatori rivitalizzati dal nuovo allenatore in questi giorni: "Il tecnico ha rigenerato Tomori ed Hernandez. Mentre con Leao ha premiato l'approccio alla Pioli". Con il 10 non è stato usato bastone e carota, ma fiducia totale fin dalla prima gara e nonostante l'infortunio.