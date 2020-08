Tuttosport - Ramadani segnalato a Milano: sul tavolo Rebic e Milenkovic

In attesa della partenza della prossima stagione calcistica, il Milan continua a lavorare sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport Fali Ramadani, plenipotenziario agente e procuratore tra gli altri di Rebic e Milenkovic, è stato segnalato a Milano negli ultimi giorni. Il procuratore, in particolare, potrebbe essere accolto a Casa Milan per parlare del riscatto dell'attaccante croato e dell'interessamento del Milan per il difensore della Fiorentina.