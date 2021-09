Tuttosport: "Rebic vede la Juve e si esalta"

"Rebic vede la Juve e si esalta": titola così stamattina Tuttosport che spiega che il croato non sta facendo rimpiangere gli infortunati Ibrahimovic e Giroud. Ieri contro la Juventus, l'attaccante rossonero ha confermato di essere in un ottimo momento di forma, segnando anche la rete dell'1-1. Già lo scorso anno, Ante era andato in gol in casa dei bianconeri.