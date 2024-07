Tuttosport recita: "Cardinale blitz a Milano per accendere il mercato"

Nella giornata di ieri è arrivato a Milano il proprietario rossonero Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird ha avuto modo di incontrare la dirigenza del Milan e fare il punto sul mercato in entrata. Poi l'americano ha partecipato alla serata organizzata dal club con il nuovo sponsor Cincoro, a cui hanno partecipato personalità di spicco come l'ex tennista Serena Williams e il famosissimo rapper Travis Scott. Rimanendo sul calcio, però, ora il Milan ha bisogno di accelerare sul mercato.

E così Tuttosport questa mattina titola così, approfittando della visita del proprietario: "Cardinale blitz a Milano per accendere il mercato. Stati Generali in sede con il proprietario del Milan: ora serve una sterzata". Nel sottotitolo si provano a individuare i prossimi obiettivi, di cui ieri si è parlato a Casa Milan: "Obiettivi Pavlovic, Fofana, Fullkrug e Samardzic". Si ragiona anche sul mercato in uscita: "Il Newcastle torna alla carica per Thiaw: se fa l'offertona... Romero in prestito all'Alaves, diritto di riscatto fissato a 6 milioni".