Tuttosport recita così: "Morata già infiamma San Siro"

La seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che si è tenuta ieri a San Siro e che ha visto il Milan vincere per 3-1 sul Monza in una vera e propria prova generale in vista del campionato, è stata anche la prima occasione per i tifosi rossoneri per vedere all'opera - da titolare - la nuova punta Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è stato prima presentato ai tifosi, insieme agli altri due nuovi acquisti Pavlovic ed Emerson Royal, e poi è partito dal primo minuto, giocando per 45 minuti e fornendo discreti spunti specialmente nella prima mezz'ora di gioco.

E così questa mattina Tuttosport scrive: "Morata già infiamma San Siro". Poi viene aggiunto: "Il centravanti accolto dall'ovazione dei 54mila presenti". Poi il nuovo numero 7 ha fatto anche una mezza promessa: "Spero di trovarci qui a fine stagione con qualche trofeo in mezzo al campo". Nel pre-gara, invece, l'omaggio di Cardinale a Berlusconi: "È con profondo rispetto che mi unisco alla famiglia Berlusconi - e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividerne la storia - nel rendere omaggio questa sera alla memoria di una figura straordinaria come quella di Silvio Berlusconi. Tutti noi abbiamo la grande responsabilità di preservare la sua eredità e contribuire a riportare il Milan alle vette rappresentate dai trofei che abbagliano tutti i visitatori del Museo Casa Milan. Non è chiaramente possibile assumersi questa responsabilità senza essere a nostra volta “ossessionati dalla vittoria”, ma più che mai in questo momento siamo consapevoli anche dell’importanza di onorare la tradizione, i valori e lo spirito che rendono il Milan un simbolo di eccellenza e orgoglio da tante generazioni".