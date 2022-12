Tuttosport recita: "Gli Usa color orange. Per Dest e Berhalter è il derby del cuore"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport questa mattina titola così: "Gli Usa color orange. Per Dest e Berhalter è il derby del cuore". Oggi alle 16 si gioca il primo ottavo di finale del Mondiale e in campo ci sarà subito un rossonero, Sergino Dest. Il terzino americano giocherà una partita dal significato molto profondo e non solo perché si tratta di una fase finale del Mondiale. Dest infatti è nato e cresciuto, non solo calcisticamente, in Olanda, più precisamente ad Almere: avendo il padre statunitense ha deciso di rappresentare la nazionale a stelle e strisce. Partita particolare anche per l'allenatore degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, americano fino al midollo ma cresciuto come calciatore proprio in Olanda con le maglie di Zwolle, Sparta Rotterdam e Cambuur.