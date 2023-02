Tuttosport recita: "Ibra, primo passo in Champions"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha fatto il punto anche su Zlatan Ibrahimovic e il suo ritorno che potrebbe essere sempre più vicino. Un indizio potrebbe arrivare già nella giornata di oggi: entro la mezzanotte, infatti, il Milan dovrà consegnare la lista dei 23 giocatori convocabili per le prossime partite di Champions League e Zlatan potrebbe rientrare nei nomi. Il titolo del quotidiano infatti recita: "Ibra, primo passo in Champions". Pioli potrà operare tre cambi rispetto alla lista consegnata in settembre e lo svedese pare essere uno di questi: molto probabilmente Zlatan estrometterà Ballo-Tourè.