Tuttosport recita: "Il Milan irrompe su N'Dicka: sfida alla Roma. E per Thuram..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la versione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sui nuovi obiettivi del mercato rossonero e scrive così: "Il Milan irrompe su N'Dicka: sfida alla Roma. E per Thuram...". Appena salito al potere il nuovo corso, capitanato da Furlani e il duo Moncada-Pioli, gli obiettivi principali per le occasioni a zero sembrano essere diventati Evan N'Dicka, difensore in uscita dall'Eintracht, e Marcus Thuram, attaccante in uscita dal Moenchengladbach.

Per il primo il club rossonero sta tentando di inserirsi all'ultimo in una trattativa che il centrale ivoriano ha già imbastito con la Roma: l'obiettivo è quantomeno rallentare la squadra capitolina e capire se c'è margine di inserimento. D'altra parte per Thuram c'è da battere la concorrenza del Psg: per lui i rossoneri si fanno forti di una vecchia passione per il rossonero da bambino ma soprattutto di un posto da titolare più frequente nell'undici titolare, in alternanza a Olivier Giroud. In questo caso molto dipenderà dalla volontà del giocatore stesso.