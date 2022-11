Tuttosport recita: "Milan, conti in sospeso. Kiwior obiettivo per la difesa"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport ha scritto così questa mattina sulle pagine dedicate ai rossoneri: "Milan, conti in sospeso. Kiwior obiettivo per la difesa". La squadra di Pioli deve vendicare due sconfitte con lo Spezia negli ultimi due anni: la prima in Liguria a inizio 2021 e la seconda all'inizio del 2022, quella resa celebre dall'errore dell'arbitro Serra. Intanto occasione per i dirigenti del Milan di guardare da vicino Jakub Kiwior che sembra essere nel mirino della societ Campione d'Italia già da diverso tempo.