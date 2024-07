Tuttosport recita: "Pulisic-Leao: il Milan mette le ali"

Questa è la settimana della partenza del Milan per gli Stati Uniti: fra due giorni, giovedì 25, i rossoneri prenderanno il volo per l'America dove si alleneranno per le prossime due settimane e giocheranno tre amichevoli di lusso. In tutto questo si inizieranno a vedere i primi rientri dei Nazionali: a cominciare a Luka Jovic che rientrerà oggi a Milanello e partirà insieme alla squadra alla volta degli States. I più attesi però sono il 10 e l'11, come ricorda Tuttosport questa mattina: "Pulisic-Leao: il Milan mette le ali".

Captain America e Yunus Musah raggiungeranno Fonseca e i compagni direttamente nella loro terra natìa nel primo giorno di ritiro, venerdì. Quindi il 28 arriverà Rafael Leao e subito dopo lo svizzero Noah Okafor. Non faranno in tempo ad approdare negli Stati Uniti nè i francesi Maignan e Theo che saranno a Milano a partire dal 3 agosto, come Tijjani Reijnders, nè lo spagnolo Alvaro Morata che raggiungerà Milanello dopo il 5 agosto.