Tuttosport recita: "Tanti infortuni e i problemi difensivi. Primo: ritrovare equilibrio"

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa un'analisi accurata della situazione attuale che si vive dalle parti di Milanello. Il titolo riassume un po' il momento degli uomini di Pioli: "Tanti infortuni e i problemi difensivi. Primo: ritrovare equilibrio". La sfilza di giocatori indisponibili è un fattore che può essere solo parzialmente controllato dal Milan che deve fare i conti con assenze pesanti come quella di Maignan e di gran parte della fascia destra (Calabria, Messias, Saelemaekers e anche Florenzi). In difesa inoltre le cose non vanno benissimo a livello generale: nove reti subite in sette giornate e cinque punti in meno rispetto all'anno passato, anche se con un calendario più difficile in questa stagione. Il Milan si giocherà molto tra la sfida di domani con la Juventus e lo scontro di Champions di martedì con il Chelsea.