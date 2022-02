Tuttosport: "Regia di Massara-Moncada: oui, Milan alla francese"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Regia di Massara-Moncada: oui, Milan alla francese". Nella rosa rossonera ci sono diversi giocatori francesi o provenienti dal campionato di Ligue 1, come per esempio Maignan, Theo Hernandez, Giroud, Kalulu e Leao. A portarli a Milanello, sono stati in particolare il ds Frederic Massara e Geoffrey Moncada, responsabile degli osservatori del Diavolo, che sono grandi conoscitori ed esperti del calcio francese e della Ligue 1.