Tuttosport - Renato Sanches, non solo Milan: anche Juventus e Roma alla finestra

Tra i grandi obbiettivi, più o meno dichiarati, del Milan per la prossima sessione di calciomercato non si può non citare Renato Sanches. Il talentuoso centrocampista portoghese del Lille, in uscita dal club francese, è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato e i rossoneri vi hanno messo gli occhi da tempo per sostituire Franck Kessie. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, tuttavia, sul classe 97' non ci sarebbe solo l'interesse di Maldini e Massara ma anche della Roma e della Juventus desiderose di rinforzarsi sul mercato.