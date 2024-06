Tuttosport: "Rinnovi e mercato fermo Milan, ora batti un colpo!"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Rinnovi e mercato fermo Milan, ora batti un colpo!". Dopo l'ufficialità di Fonseca, si pensava che il mercato rossonero potesse finalmente partire e invece al momento il Diavolo non ha ancora chiuso nessuno colpo in entrata. La priorità è sempre l'attaccante, con Zirkzee primo obiettivo, ma l'accordo con il suo agente sulle commissioni tarda ad arrivare.

In via Aldo Rossi c'è poi sempre in ballo la questione dei rinnovi di contratto di due pilastri della squadra, vale a dire Theo Hernandez e Mike Maignan: il terzino ha come priorità quella di restare a Milano, ma attende un segnale dal Milan, mentre sembra essere un po' meno complicato il prolungamento del portiere. Non mancano poi le voci di mercato su altri top come Tomori, che è finito nel mirino del Newcastle, e Leao, sul quale c'è il forte interesse dell'Al-Hilal.