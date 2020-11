Il futuro di Calhanoglu è ancora da valutare. La trattativa per il rinnovo del giocatore turco, infatti, è al momento "bloccata". Come riporta Tuttosport, il Milan non si è ancora rassegnato a perderlo a costo zero, ma non ha intenzione di accontentare il suo numero dieci riconoscendogli uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. A queste condizioni, l’accordo non s’ha da fare.