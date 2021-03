Tuttosport - Rinnovo Calhanoglu: il Milan non vorrebbe superare l'offerta di 4 mln più bonus

Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi incontri tra l'agente di Hakan Calhanoglu e i dirigenti del Milan, ma per ora non è stato ancora trovato l'accordo per il rinnovo del turco il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Le parti stanno ancora trattando, ma il club di via Aldo Rossi non sembra intenzionato a superare l'ultima offerta d'ingaggio presentata al numero 10 rossonero, cioè 4 milioni di euro più bonus a stagione (attualmente ne guadagna 2,5). A riferirlo è Tuttosport questa mattina.