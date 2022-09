Tuttosport - Rinnovo Leao: il Milan è pronto a fare una maxi offerta da 6 milioni più bonus per ottenere il sì del portoghese

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, da qualche giorno si respira un'aria diversa in via Aldo Rossi in merito al rinnovo di contratto di Rafael Leao: il club rossonero è infatti pronto a mettere sul tavolo una maxi offerta da 6 milioni di euro più bonus per ottenere il sì dell'attaccante portoghese, il quale però ne chiede 7. Le parti sembrano però essere più vicine, nelle prossime settimane sono attesi sviluppi importanti.