Tuttosport riporta: "Fofana-Milan, ora il Monaco può cedere"

Il Milan continua a lavorare sul nuovo centrocampista. Non è cambiato l'obiettivo principale che rimane il francese Youssouf Fofana, ormai in rotta totale con il Monaco con cui non rinnoverà e andrà in scadenza nel 2025. Da tempo il nazionale transalpino ha annunciato di voler lasciare il Principato nel corso di quest'estate e da diverse settimane ha espresso la sua volontà di trasferirsi al Milan. Da Montecarlo, però, hanno messo i bastoni tra le ruote chiedendo una cifra molto superiore alle aspettative rossonere, specie se si parla di un calciatore in scadenza: circa 35 milioni.

Questa mattina ci sono delle novità e Tuttosport le riporta così: "Fofana-Milan: il Monaco ora può cedere". Nell'occhiello si legge: "Oramai il francese è separato in casa". Nel sottotitolo il discorso viene ulteriormente ampliato: "Non convocato per il Gamper: è rottura. I rossoneri pronti ad alzare l'offerta a 20 milioni". Alla fine di luglio i rossoneri si erano spinti fino a 17 milioni complessivi: possibile che il Monaco possa venire incontro al Milan nei prossimi giorni.