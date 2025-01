Tuttosport riporta sul mercato rossonero: "Walker, sì di Ibra"

Il Milan e Kyle Walker si avvicinano sempre di più. Nel pre partita di ieri sera a Torino, Zlatan Ibrahimovic si è presentato davanti ai microfoni ed è stato inevitabile chiedergli di mercato e del terzino inglese in uscita dal Manchester City e che sembra sempre più prossimo a vestire al maglia rossonera. Tuttosport oggi titola così: "Walker, il sì di Ibra". Lo svedese non si è sbilanciato sulla trattativa ma ha usato parole importanti per Walker, specialmente per la tipologia di calciatore: "Tutti sanno che Walker è un grande giocatore. Quando c'è uno sul mercato come lui, c'è tanto interesse. Un suo possibile acquisto non va contro le nostre strategie".

Nel sottotitolo del pezzo viene riportato lo stato avanzamento lavori della trattativa: "Col difensore c'è già un'intesa, va trovata la quadra col City che vorrebbe incassare qualcosa". Inizialmente l'entourage del giocatore aveva prospettato la possibilità di prendere a parametro zero il calciatore ma la squadra di Manchester gradirebbe mettere da parte qualche milioncino. Per Walker si scrive di un contratto fino al 2027 a 4 milioni a stagione di stipendio.