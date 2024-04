Tuttosport riporta un nuovo nome: "Per l'attacco spunta Denkey"

Il momento della stagione è cruciale, il Milan nei prossimi giorni si gioca tantissimo del suo futuro prossimo ed estivo. Eppure i discorsi sul calciomercato tengono sempre banco, forse perchè i rossoneri quest'estate sanno di dover piazzare un colpo importante senza avere troppi margini di errore. Nella prossima sessione estiva, infatti, sarà cruciale investire su un nuovo centravanti, soprattutto visto l'addio di Olivier Giroud. Il Diavolo sa già che ha bisogno di un attaccante forte per il suo futuro. E tra i tanti nomi oggi Tuttosport ne riporta uno nuovo: il togolese Kevin Denkey.

Il quotidiano oggi titola: "Per l'attacco spunta il togolese Denkey". Si tratta di una punta classe 2000 che attualmente gioca al Cercle Brugge nel campionato belga: qui sta vivendo una stagione favolosa caratterizzata da ben 26 gol in 31 partite di campionato. Non sono solo i numeri ad averlo messo nei radar rossoneri ma anche la sua valutazione che rimane ancora molto contenuta: meno di 20 milioni di euro. Una cifra assolutamente abbordabile specialmente se si considerano i prezzi richiesti per altri obiettivi rossoneri come Zirkzee, Sesko, Gimenez o Gyokeres.