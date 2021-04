Tuttosport - Rosso a Ibra, l’audio è chiaro: non si sentono insulti

L'audio lascia poco spazio alle interpretazioni. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dell’espulsione di Ibrahimovic contro il Parma. "Mi sembra strano, eh", dice abbastanza chiaramente lo svedese. Non c’è spazio per altre ricostruzioni con epiteti volgari che - quelli sì - avrebbero giustificato l’allontanamento dal campo. Poco prima, però, si sente Ibra dire a Maresca: "Vai a casa se non hai voglia". Quindi i due stavano dialogando a distanza già da qualche secondo prima che l’arbitro estraesse il cartellino rosso. A quel punto è possibile che sia nato l’equivoco finale. Bisogna capire se c’è stata qualche altra frase in precedenza. Per questo occorre aspettare il referto arbitrale. Al momento non c’è evidenza di insulti dell’attaccante rossonero.