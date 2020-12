Tuttosport - Scaroni: "Elliott e Gigio sono con noi"

"Elliott e Gigio sono con noi". L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma - a pagina 23 - sull’intervista rilasciata da Paolo Scaroni a Rai Gr Parlamento. "Il fondo Usa - ha assicurato il numero uno di via Aldo Rossi - investirà ancora e sarà sempre al nostro fianco. L’amore di Donnarumma per il Milan è ricambiato: andremo avanti insieme. Ibra è la nostra icona, tornerà presto". Il presidente a tutto campo, aggiunge il quotidiano torinese: "Per il nuovo San Siro - ha affermato Scaroni - un investimento privato 1.200 milioni, sarà il simbolo della ritrovata ambizione di Milano. Sarà pronto per i giochi invernali 2026".