Tuttosport scioglie il dubbio: "In difesa Kjaer fa coppia con Gabbia"

Per nove undicesimi Stefano Pioli non ha avuto problemi a riflettere su quali scelte di formazione adottare in vista dell'andata del quarto di finale di Europa League contro la Roma, in programma domani alle ore 21 a San Siro. Gli unici due dubbi riguardano il centrocampo, con Ismael Bennacer che sarà preferito con ogni probabilità ad Adli come compagno di reparto di Reijnders, ma soprattutto la difesa. I rossoneri sono contati a causa dell'infortunio di Kalulu e della squalifica di Tomori. A questa situazione sfortunata si è aggiunta anche la fascite plantare di Malick Thiaw.

Questa mattina Tuttosport prova a sciogliere il dubbio: "In difesa Kjaer fa coppia con Gabbia". Pioli dovrebbe affidarsi alla coppia Kjaer-Gabbia. Come detto Thiaw è stato vittima di un problema fisico alla vigilia della gara contro il Lecce che, di conseguenza, ha poi saltato. Pioli si era detto fin da subito speranzoso di poter recuperare il tedesco per la sfida contro la Roma: effettivamente ieri Malick Thiaw si è allenato in gruppo per la prima volta dal suo stop. Oggi ci saranno nuovi riscontri nel corso della rifinitura delle 11.30 ma è probabile che Pioli prediliga Kjaer che aveva già messo minuti nelle gambe sabato contro il Lecce.