Tuttosport scrive: "Fonseca più Ibrahimovic, il Milan vara la linea dura"

La pausa Nazionali sta giungendo alla sua conclusione, di fatto mancano un paio di giornate di gare e poi ci si tufferà nuovamente nel calcio di club con il Milan, nello specifico, che sarà impegnato con sette partite in 21 giorni, tra Serie A e Champions League. I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo un avvio di stagione traballante da sole tre vittorie in campionato e zero in Europa. A suonare la carica e imporsi dovranno essere finalmente anche il mister Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic.

Per tale ragione sono loro due i protagonisti del pezzo di Tuttosport di questa mattina che titola così: "Fonseca più Ibrahimovic, il Milan vara la linea dura". Ci si aspetta un cambio di registro come sottolineato nell'occhiello del pezzo: "Chiusa la pausa per le nazionali, si assisterà a un giro di vite: non è più concesso sbagliare. Serve un gruppo diverso, più compatto e unito, che creda maggiormente nei principi dell’allenatore". Per farlo servirà l'intervento di Zlatan: "Nei prossimi giorni Zlatan sarà sicuramente impegnato in un faccia a faccia con il gruppo e dovrà fare un po' il "Maldini" della situazione".