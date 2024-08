Tuttosport scrive: "Ibra e il mercato? Mondo capovolto"

vedi letture

All'indomani del Trofeo Silvio Berlusconi, giunto alla sua seconda edizione, si parla ancora di mercato. Siamo entrati di fatto nelle ultime due settimane e il Milan è ancora operativo sui tavoli delle trattative come confermato ieri mattina dallo stesso Zlatan Ibrahimovic che, presentando Emerson Royal alla stampa, ha parlato ancora dei giorni della Creazione, indicando quello di ieri come il quinto. A rigor di logica è lecito aspettarsi altri due colpi, anche se lo svedese non lo ha confermato.

Oggi Tuttosport titola in merito alla parole di Ibra di ieri mattina: "Ibra e il mercato? Mondo capovolto". Il riferimento è alla frase che ha fatto più discutere sul proprietario Gerry Cardinale e la gestione dei fondi per il calciomercato. Zlatan ha detto: "Gerry vuole che si spenda di più, ma io dico di no: spendiamo quello che ci serve per rinforzarci". Poi l'ex numero 11 apre anche all'arrivo del centrocampista anche se, come sottolinea Tuttosport, i rossoneri dovranno pensare anche a sfoltire la rosa.