Tuttosport scrive: "La redenzione di Leao e Theo. Il Diavolo ritrova i suoi leader"

vedi letture

Dopo che si è parlato per tutta la pausa delle Nazionali solo del caso cooling-break, ieri sera a San Siro contro il Venezia Rafael Leao e Theo Hernandez ci hanno messo meno di due minuti per fare ciò che sanno fare meglio: trascinare il Milan. I due hanno dialogato sulla sinistra e hanno creato i presupposti per la rete del terzino francese. Chiaro che si attendeva soprattutto la loro reazione, per vedere come avevano sostenuto questo ultimo periodo turbolento a livello mentale. Ora l'obiettivo è continuare così anche nei prossimi due impegni, ben più ardui.

L'edizione odierna di Tuttosport ha dedicato un pezzo di approfondimento sulla partita dei due calciatori rossoneri. Il titolo recita: "La redenzione di Theo e Leao. Il Diavolo ritrova i suoi leader". Quindi si legge nell'occhiello: "Dopo le polemiche di Roma, i due hanno avviato la goleada dei rossoneri". Quindi nel sottotitolo viene aggiunto l'avvertimento di Christian Pulisic nel dopo partita: "Ma ora continuiamo così". Alle porte c'è già la sfida in Champions contro il Liverpool e subito dopo il derby contro l'Inter.