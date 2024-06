Tuttosport scrive: "Nuovo assalto arabo. Bennacer valuta"

vedi letture

Il mercato del Milan potrebbe essere anche caratterizzato da alcune cessioni, anche di giocatori importanti. Tra questi potrebbe esserci anche Ismael Bennacer che dopo l'infortunio patito nel maggio 2023 al ginocchio, nel corso dell'ultima stagione ha fatto fatica a dare un contributo continuo in campo giocando poco e non trovando mai veramente la condizione ideale. Ed è per questo che davanti a un'offerta importante il centrocampista algerino può salutare.

Questo è quanto riporta anche Tuttosport stamattina, facendo riferimento a un interesse per il giocatore che arriva direttamente dall'Arabia Saudita. Scrive il giornale con base a Torino: "Nuovo assalto arabo. Bennacer valuta. Contatti fra un intermediario e l'agente del centrocampista". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Pronta un'offerta almeno pari alla clausola di 50 milioni". Ancora presto per capire cosa deciderà il giocatore anche perché il suo agente Enzo Raiola recentemente aveva chiuso le porte alla Saudi League ("Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo"). La differenza lo faranno le offerte, prima quella per il cartellino e successivamente quella per l'ingaggio.